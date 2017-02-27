В Госдуме подумают об увеличении штрафа за захоронение домашних животных

В Госдуме планируют ужесточить закон о захоронении питомцев, вдвое увеличив штраф, сообщила «Российская газета» в понедельник, 27 февраля. О планах поднять штраф до 10 тысяч рублей, разработанных комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды, рассказал его зампредседателя Кирилл Черкасов.

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Многие россияне не знают о существовании этого закона, поэтому профильным комитетом предлагает разработать брошюры и информационные материалы. Кроме того, депутаты выступают за увеличение числа крематориев для животных, чтобы обеспечить доступ к ним для жителей всех регионов России. Сейчас не все ветклиники обладают необходимым оборудованием для кремации останков животного, а во многих врачи рекомендуют самостоятельно закопать останки на заднем дворе дачи или в городском парке.

По словам ветеринаров и экологов, трупы зверей и птиц считаются биологическими отходами, которые, при закапывании их в землю, портят общую экологию и отравляют подземные воды.

По законам Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 1991 года и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 1999 года, хозяева обязаны кремировать своих домашних животных. Ответственность за невыполнение этого требования предусматривает штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.