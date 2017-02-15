Супруги из Техаса сделали из гигантского бизона домашнее животное

Супруги из американского штата Техас позволили огромному бизону жить в их доме. Об этом пишет Daily Mail.

Ронни и Шеррон Бриджис (Ronnie and Sherron Bridges) пришлось продать свое стадо из 52 бизонов 13 лет назад, когда мужчина потерял глаз и больше не смог ухаживать за животными. Пара оставила себе одного быка по кличке Дикая Штучка (Wild Thing), обустроив для него отдельную комнату в доме. Животное теперь весит более 1100 килограммов.

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По информации издания, бизон стал членом семьи. Он присутствовал на свадьбе Бриджисов, ест из собственной миски, которую ставят на обеденный стол, смотрит фильмы. «Он настоящий слон в посудной лавке. Но я удивлен, что он не наносит значительного ущерба своей 180-килограммовой головой», — сказал 60-летний Ронни.

В мае 2016-го стало известно, что двое иностранных туристов погрузили детеныша бизона из Йеллоустонского национального парка в США в свой внедорожник из-за опасения, что животное может погибнуть от холода. В итоге путешественники — отец и сын — были оштрафованы.