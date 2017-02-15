Супруги из Техаса сделали из гигантского бизона домашнее животное

Супруги из американского штата Техас позволили огромному бизону жить в их доме. Об этом пишет Daily Mail.
Ронни и Шеррон Бриджис (Ronnie and Sherron Bridges) пришлось продать свое стадо из 52 бизонов 13 лет назад, когда мужчина потерял глаз и больше не смог ухаживать за животными. Пара оставила себе одного быка по кличке Дикая Штучка (Wild Thing), обустроив для него отдельную комнату в доме. Животное теперь весит более 1100 килограммов.
По информации издания, бизон стал членом семьи. Он присутствовал на свадьбе Бриджисов, ест из собственной миски, которую ставят на обеденный стол, смотрит фильмы. «Он настоящий слон в посудной лавке. Но я удивлен, что он не наносит значительного ущерба своей 180-килограммовой головой», — сказал 60-летний Ронни.
В мае 2016-го стало известно, что двое иностранных туристов погрузили детеныша бизона из Йеллоустонского национального парка в США в свой внедорожник из-за опасения, что животное может погибнуть от холода. В итоге путешественники — отец и сын — были оштрафованы.