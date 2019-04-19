Суд освободил онкобольного россиянина от наказания

Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

В прошлом году 35-летний мужчина получил три года колонии общего режима за кражу. Пока он находился в СИЗО-4 («Медведь»), у него диагностировали онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Больному требовались курсы химиотерапии и другие процедуры, которые невозможно провести в тюремной больнице.

Как отметили в организации, болезнь, которой страдает осужденный, входит в утвержденные правительством России перечни заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания.

Медицинская экспертиза по первому из перечней была готова, когда мужчине вынесли приговор. Пока врачи проводили обследование по второму, еще один фигурант дела направил апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Приговор не вступил в силу, и освободить онкобольного оказалось проблематичным.

В последнее время осужденный находился в палате больницы в «Матросской тишине». Администрация СИЗО подала ходатайство о его освобождении, после чего в изоляторе прошло судебное заседание, где мужчину освободили в связи с тяжелой болезнью.

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