Российская больница засудит журналистов за текст о заражении детей гепатитом С

Амурская областная детская клиническая больница (АОДКБ) в Благовещенске намерена подать в суд на журналистов, которые распространили информацию о массовом заражении онкобольных детей гепатитом С. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

«Заключение, на которое ссылается издание, еще не получено. Прорабатывается вопрос об обращении АОДКБ в суд», — сказали в ведомстве, отметив, что представителям СМИ следует ссылаться на достоверные официальные источники «при работе над чувствительными для общества темами здравоохранения».

В Минздраве добавили, что опубликуют «выводы и принятые решения», как только будут готовы и изучены результаты исследования крови.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил, что наиболее вероятным источником заражения детей гепатитом С был ребенок, который проходил лечение в больнице 10 лет назад. По данным издания, всего инфицировано около 150 несовершеннолетних, и «это число будет расти».

Впервые об инфицировании маленьких пациентов АОДКБ стало известно в конце декабря 2018-го. Тогда губернатор региона Василий Орлов говорил о 26 выявленных случаях и называл предварительной причиной произошедшего халатность медперсонала и многократное использование ими одних и тех же одноразовых перчаток.

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