Россия
 
Последние новости
Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги
Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки
Опровергнута теория Стивена Хокинга
Московским водителям дали срок комфортно покинуть город 
Песков рассказал о желающих покинуть США американцах
В России появится аналог Стокгольмского арбитража
Кремль оценил данные Росстата об условиях жизни россиян
Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер
Тренер «Зенита» заговорил о будущем Кокорина
Кремль прокомментировал наступление ливийского маршала на Триполи
Новости партнеров

Российская больница засудит журналистов за текст о заражении детей гепатитом С

Перейти в «Мою Ленту»

Амурская областная детская клиническая больница (АОДКБ) в Благовещенске намерена подать в суд на журналистов, которые распространили информацию о массовом заражении онкобольных детей гепатитом С. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

«Заключение, на которое ссылается издание, еще не получено. Прорабатывается вопрос об обращении АОДКБ в суд», — сказали в ведомстве, отметив, что представителям СМИ следует ссылаться на достоверные официальные источники «при работе над чувствительными для общества темами здравоохранения».

В Минздраве добавили, что опубликуют «выводы и принятые решения», как только будут готовы и изучены результаты исследования крови.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил, что наиболее вероятным источником заражения детей гепатитом С был ребенок, который проходил лечение в больнице 10 лет назад. По данным издания, всего инфицировано около 150 несовершеннолетних, и «это число будет расти».

Впервые об инфицировании маленьких пациентов АОДКБ стало известно в конце декабря 2018-го. Тогда губернатор региона Василий Орлов говорил о 26 выявленных случаях и называл предварительной причиной произошедшего халатность медперсонала и многократное использование ими одних и тех же одноразовых перчаток.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российской больнице нашли источник заражения гепатитом 150 детей
Стало известно о сотне заразившихся гепатитом С в российской онкобольнице детей
Десятки детей заразились гепатитом в российской больнице
Другие материалы рубрики
Россия00:01 3 апреля

«Гнобить нас стали недавно»

Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
12:26Сегодня

Названы самые вредные любимые супы россиян

18:17 4 апреля

Медведев направит пять миллиардов рублей на зарплаты ученым

11:44Сегодня

Медведев продлил льготную ставку по ипотеке

Россия00:02 1 апреля

«Кадят и называют это спасением»

Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
10:38 3 апреля

Россия стала лидером по числу заключенных и экономии на них

10:17Сегодня

В российской больнице нашли источник заражения гепатитом 150 детей

09:04Сегодня

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Россия00:0229 марта
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012»

«Она не человек, а сексуальный объект»

Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
09:17 2 апреля

Число россиян с аутизмом выросло вдвое за пять лет

21:42 4 апреля

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин

20:57 4 апреля

Путин исполнил мечту студента-авиаконструктора о полете на Байконур

Россия
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Названы самые вредные любимые супы россиян
Российская больница засудит журналистов за текст о заражении детей гепатитом С
Медведев продлил льготную ставку по ипотеке
В российской больнице нашли источник заражения гепатитом 150 детей
Все материалы
Мир
«Я вас туда не посылал»
 
МИД России отчитал власти Чечни
Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit
«Пират» порубил незнакомца мечом из-за кепки с лозунгом Трампа, сбежал и попался
В Германии призвали распустить НАТО
«Исламское государство будет жить»
США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги
Украинские националисты поддержали Порошенко
Порошенко и Зеленский пошли на анализы
Все материалы
Экономика
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
От сковородки до ракеты
На AlumForum обсудили возможности и проблемы применения алюминия
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
Бывшая жена богатейшего человека в мире отсудила 35 миллиардов долларов
Ford начал увольнять сотрудников
Названы самые востребованные вакансии
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Все материалы
Силовые структуры
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Сменился главный гаишник Москвы
У бывшего министра Абызова появился любимый повар в СИЗО
Изъявшему у полковника Захарченко миллиарды прокурору присвоят звание генерала
Россиянина возмутил излишне сексуальный образ судьи
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Европа построила самый мощный спутник России
Опровергнута теория Стивена Хокинга
Российский «танк для нищих» обогатили «Андромедой»
Предсказано полное вымирание дельфинов
Все материалы
Спорт
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Победивший во всех боях UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Тренер «Зенита» заговорил о будущем Кокорина
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист сборной России назвал фигурное катание кошмарным спортом
Футболисты отпраздновали гол групповым селфи и сразу пропустили в свои ворота
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Ушел на охоту
Умер Алексей Булдаков — актер, мужик, генерал
Х Московский международный кинофестиваль. Кинорежиссер, народный артист РСФСР Георгий Данелия с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино»Не горюйте!
Умер режиссер «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Георгий Данелия
Оззи Осборн отменил мировое турне из-за травмы
После травмы Сухорукова в театре задумались над изменениями в спектакле
Джастин Бибер извинился за свою шутку и вспомнил запущенный в лицо сестры торт
Виктор Сухоруков повредил руку на глазах у зрителей
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
В России взялись за контроль над кабельными телеканалами
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
Раскрыта правильная технология поедания лапши
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
В Крыму пожаловались на Украину из-за курортов
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр
Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России
Все материалы
Из жизни
Артур Бранд с найденной картиной Пабло Пикассо «Бюст женщины» «Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер
Британец передумал быть человеком и стал собакой
Скорбящего над телом матери детеныша гориллы сняли на видео
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Audi Q8 будут собирать в России
В России открыли прием заказов на новую Tesla Model Y за 4,8 миллиона рублей
Показан интерьер обновленного флагманского кроссовера Chery
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
В Москве наметился дефицит офисов
Обозначен средний уровень скидок на квартиры в Москве
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Все материалы