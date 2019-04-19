Арестован новый обвиняемый в хищении миллиарда рублей у Росавиации

В Москве арестован новый фигурант по делу о хищении одного миллиарда рублей у Росавиации. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Елена Марковская.

По ее словам, обвинение предъявлено председателю коллегии адвокатов, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, в 2008 году Государственная корпорация по организации воздушного движения заключила контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий. Ее председатель, пользуясь давним знакомством с бывшим коллегой-юристом, который был должностным лицом в корпорации, предоставил заключение со значительно завышенной стоимостью услуг для формирования конкурсной документации.

«Впоследствии этот договор неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур», — отметила Марковская.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о председателе фирмы «Межрегион» Сергее Юрьеве. С 2015 по 2018 год адвокатская коллегия необоснованно получила более 1,115 миллиарда рублей.

На рассмотрение вопроса об аресте Юрьева приехал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, который поручился за юриста. Однако суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил адвоката под стражу.

18 апреля сообщалось, что главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении миллиарда рублей. Он обвиняется в мошенничестве при заключении контрактов с адвокатами.

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