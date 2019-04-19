Овечкина разозлило поражение в матче Кубка Стэнли

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной Лиги (НХЛ). Его слова приводит The Washington Post.

«Мы должны наконец понять, что нам нужна эта победа. Два поражения от "Каролины" должны послужить сигналом к пробуждению. Мы не должны надеяться, что один игрок чудесным образом спасет нас. Мы должны выходить и показывать свою игру. А если не хотим, то и не надо играть вовсе», — заявил хоккеист.

18 апреля «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-2. В первых двух матчах столичная команда одержала победу.

Во время третьей встречи Овечкин подрался с нападающим команды соперника Андреем Свечниковым. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего тот не смог вернуться на лед.

Пятый матч серии до четырех побед пройдет в Вашингтоне 20 апреля.

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