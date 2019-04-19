Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников представляют угрозу для функционирующих космических аппаратов на высоте тысячи километров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЦНИИмаш Сергея Мещерякова.

По словам ученого, в 1970-е годы произошли выбросы калий-натриевых капель на высоте 950 километров, которые сформировали очень медленно испаряющиеся облака. Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.

«Этот мусор был выброшен нашими аппаратами, и поэтому обязанность России следить за этим мусором», — сказал Мещеряков на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН.

Поскольку капли крайне медленно испаряются, взвешенные частицы размером порядка 10 миллиметров просуществуют 800 лет. Торможение капель в атмосфере также является очень длительным процессом.

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