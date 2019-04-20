Легионер «Зенита» сравнил жизнь в России и Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил жизнь в России и Италии. Его слова приводит Corriere della Sera.

Маркизио вспомнил высказывание голкипера Джанлуиджи Буффона, который по-новому посмотрел на жизнь после переезда во Францию (с 2001-го по 2018-й он выступал за «Ювентус», затем подписал контракт с ПСЖ). «Он сказал мне, что, если бы знал, как сильно футбол за границей отличается от итальянского, переехал бы раньше. Ведь за границей есть свобода, которой в Италии не хватает», — пояснил хавбек.

По словам спортсмена, опыт жизни в России поразил его отличным от Италии мышлением, отношением к работе и футболу. Маркизио отметил, что в Италии он находился в определенном информационном пространстве, выйти из которого было сложно.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018-го и стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги. По данным Sports.ru, он зарабатывает пять миллионов евро в год.

До этого футболист выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе клуба 25 лет. В составе команды хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

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