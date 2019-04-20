Найден легкий способ предотвратить старение мозга

Ученые из Бостонского университета доказали, что регулярные физические упражнения снижают риск развития деменции и улучшают умственные способности. Их полное исследование опубликовано в журнале JAMA Network, созданном Американской медицинской ассоциацией.

В эксперименте приняли участие 2354 человека, среди которых 1276 женщин и 1078 мужчин. Исходя из полученных результатов, исследователи сделали вывод, что каждый дополнительный час даже элементарных физических упражнений способствует предотвращению старения мозга на 1,1 года.

«На самом деле мы только начали раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга, — уточнил исследователь Николь Спартано. — Каждый дополнительный час физической активности влиял на увеличение объема мозга, даже среди респондентов, не соблюдающих наши рекомендации по физической активности».

Кроме того, исследователи отметили, что пока точно неясно, сколько упражнений может быть достаточно для того, чтобы исключить риск деменции, однако порекомендовали заниматься спортом не менее 250 минут в неделю.

В апреле ученые Альбертского университета в Канаде определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. К ним относится образование, познавательная и социальная деятельность, самообслуживание и низкая частота сердечных сокращений.

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