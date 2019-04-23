В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста

Чемпион мира 1982 года Марко Тарделли заявил, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала страдает из-за игры партнера Криштиану Роналду. Слова бывшего футболиста приводит Marca со ссылкой на эфир телеканала Rai Sport.

По мнению Тарделли, туринскому клубу нужно научиться управлять командой. В частности, он отметил, что Роналду в этом сезоне играл слишком много и что он сильно влияет на партнеров. Из-за него, по мнению спортсмена, многие футболисты не могут показывать свой максимум. Дибала — один из них.

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Итальянец также прокомментировал слухи о том, что аргентинский форвард покинет «Ювентус». По словам Тарделли, этого не произойдет.

Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв «Аяксу». Первый матч завершился со счетом 1:1, во втором «Ювентус» проиграл — 1:2. Оба мяча в противостоянии забил Роналду. По сообщениям СМИ, поражение в турнире разочаровало португальца.

Всего на его счету в этом сезоне 26 голов в 39 матчах за «Ювентус». Дибала также провел 39 встреч и отличился 10 раз.

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