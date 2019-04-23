23-летний российский фигурист ушел из спорта

Российский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет», — сказал спортсмен. Он отметил, что не планировал уходить год назад, потому что хотел вернуться на высокий уровень. В противном случае «чувство нереализованности» его бы «сожрало».

Теперь же, по словам Ковтуна, он чувствует, что как фигурист показал максимум своих возможностей. При этом продолжать тренироваться ему было тяжело из-за травмы спины.

23-летний Ковтун победил на последнем чемпионате России, выиграв турнир в четвертый раз в карьере. На последовавшем после этого чемпионате Европы он занял 14-е место. При этом фигурист дважды становился серебряным призером континентального первенства.

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