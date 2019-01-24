Российский фигурист превзошел шестикратного чемпиона Европы

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний Коляда набрал 100,49 балла и занял первое место. Второй результат также у россиянина: 91,97 балла за прокат получил Александр Самарин. Третья строчка досталась испанцу Хавьеру Фернандесу — у шестикратного победителя турнира 91,84 балла. Еще один представитель сборной России Максим Ковтун занял пятое место. Его результат — 87,70 балла.

23 января россиянка Алина Загитова стала сильнейшей в короткой программе в женском одиночном катании. Фигуристка набрала 75 баллов.

На счету Коляды две бронзы на чемпионатах Европы. Также россиянин стал серебряным призером на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м.

Чемпионат Европы завершится 27 января.

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