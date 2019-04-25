Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите

Отработавшая вторая ступень Centaur ракеты Atlas 5 взорвалась на околоземной орбите, сообщает в Twitter расположенная на авиабазе Ванденберг (Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Разрушение, произошедшее 6 апреля, привело к образованию 14 осколков. Американские специалисты отмечают, что инцидент не вызван столкновением ступени с космическим мусором, и не оценивают его опасность для действующих спутников.

Материалы по теме Восточный переворот Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги

Согласно данным сайта Space-Track.Org, перед разрушением Centaur находилась на вытянутой орбите с высотой от 852 до 35 092 километров.

В апреле сообщалось, что российская система контроля космического пространства (СККП) обнаружила восемь случаев разрушения космических аппаратов на орбите Земли в 2018 году, хотя ранее регистрировались единичные случаи.

Носитель Atlas 5 с военным спутником AEHF (Advanced Extremely High Frequency) 4 стартовала 17 октября 2018 года с мыса Канаверал. Космический аппарат AEHF 4, предназначенный для связи во время ядерной войны и отличающийся устойчивостью к радиоэлектронным атакам, создан Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!