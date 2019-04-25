Названы лучшие утюги

Роскачество вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование рынка утюгов и парогенераторов. Эксперты оценили в общей сложности более 30 моделей.

Для исследования были отобраны 25 моделей утюгов и 13 парогенераторов, их проверили по 38 показателям, в том числе на безопасность, выносливость, функциональность, способность разглаживать разные виды тканей, время нагрева и остывания, а также скольжение и удобство использования.

Для проверки качества глажки эксперты использовали робота, он гладил утюгами и парогенераторами рубашки из хлопка, джинсы, юбки из полиэстера. Оказалось, что парогенераторы и утюги справились с задачей практически одинаково — с джинсами справиться было сложнее, а легкую ткань разглаживали быстро.

По итогам экспертизы в тройку лидеров вошли парогенератор Philips GC9640/60, утюг Philips GC4543/30 Azur и утюг Philips GC4564/20 Azur. Philips GC4543/30 Azur также признали лучшим для глажки джинсовой ткани. Хуже всех с испытаниями справились утюг Philips GC1436/20 Comfort и утюг с парогенератором Braun IS 2043 CareStyle.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!