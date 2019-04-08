Раскрыта правильная техника глажки рубашки

Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки. Их советы приводит издание The Independent.

Прежде всего необходимо убедиться, что все пуговицы на рубашке (в том числе на ее манжетах) расстегнуты. Это позволит расправиться с глажкой быстрее и удобнее. Затем необходимо наполнить утюг дистиллированной водой и выставить температуру, указанную на этикетке рубашки.

Начинать гладить вещь порекомендовали с внутренней стороны воротника и только после этого переходить на внешнюю. Во время глажки утюг стоит перемещать от уголков воротника к центру. Далее по аналогичной технологии гладятся манжеты.

Затем следует перейти к рукавам. Их рекомендуют разложить на доске во всю длину таким образом, чтобы пуговицы на манжетах «смотрели» вверх. «Прямым движением проводите утюгом вниз от подмышки до манжета. Затем повторите то же самое с обратной стороны», — пояснила эксперт Карен Тирни.

После этого она рекомендует прогладить планку (полосу с пуговицами) с внутренней стороны, чтобы уберечь хрупкие пуговицы от повреждений.

Переднюю часть рубашки стоит гладить сверху вниз прямыми движениями, а затем точно так же погладить спину.

Далее, работая с внутренней частью, необходимо аккуратно перемещать рубашку вокруг доски, чтобы избежать возникновения складок. Если они все же появились, Тирни предлагает усилить пар на утюге или воспользоваться распылителем воды.

Затем выглаженную рубашку следует повесить на вешалку, опустить воротник и застегнуть все пуговицы.

В октябре 2018 года британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга. Для этого необходимо положить сухие вещи в сушильную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!