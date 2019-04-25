США объяснили появление в Средиземном море угрожающих России авианосцев

Два американских авианосца одновременно находятся в Средиземном море из-за совпадения графиков перебазирования. Об этом ТАСС рассказала представитель 6-го флота ВМС США Амелия Умаям.

По ее словам, ударные группы во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) и «Джон К. Стеннис» (USS John C. Stennis) в настоящее время направляются в США. Первая идет в Сан-Диего, а вторая — в Норфолк. Сроков пребывания авианосцев в Средиземноморье представитель флота не назвала.

«Графики (...) дали нам дополнительную гибкость и возможность воспользоваться их проходом через Средиземное море, чтобы провести масштабные военные учения», — пояснила Умаям. Целью маневров значится усиление сдерживания и гарантии безопасности союзникам Вашингтона при обеспечении защиты интересов США.

24 апреля посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы в Средиземном море — это сигнал, который предупреждает Москву о необходимости прислушаться к международному сообществу.

В МИД России в ответ указали, что глава дипмиссии исчерпал свой дипломатический потенциал, а разговаривать с Россией подобным тоном бесполезно.

Ударные группы ВМС США начали действовать в Средиземном море 23 апреля. Сообщалось, что всего в регион перебросили 10 кораблей, 30 самолетов и около 9 тысяч морских пехотинцев.

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