США пригрозили России авианосцами

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы в Средиземном море — это сигнал, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Шестого флота ВМС США.

По словам Хантсмана, мощная ударная группа авианосцев говорит России о том, что ей пора «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».

«Когда у вас есть двести тысяч тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю — это то, что я называю дипломатией — больше ничего не нужно говорить», — передает CNN слова Хантсмана.

Ударная группа ВМС США начала действовать в Средиземном море 23 апреля. Туда входят два атомных авианосца типа «Нимиц» — Abraham Lincoln и John C. Stennis. В общей сложности в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и около девяти тысяч морских пехотинцев.

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