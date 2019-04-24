Россия отреагировала на угрозы США

Посол США в России Джон Хантсман, заявивший, что американские авианосцы в Средиземном море — это сигнал, который предупреждает Москву о необходимости прислушаться к международному сообществу, исчерпал свой дипломатический потенциал. Об этом заявил источник в МИД РФ, передает РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, разговаривать с Россией подобным тоном бесполезно. Он также отметил, что на всякую силу найдутся средства противодействия.

Свое заявление Хантсман сделал 24 апреля. По его словам, мощная ударная группа авианосцев показывает Москве, что ей пора прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру. «Когда у вас есть 200 тысяч тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю, — это то, что я называю дипломатией, — больше ничего не нужно говорить», — отметил он.

23 апреля в Средиземном море начала действовать ударная группа ВМС США. В нее входят два атомных авианосца типа «Нимиц» — Abraham Lincoln и John C. Stennis. Всего в регион перебросили 10 кораблей, 30 самолетов и около 9 тысяч морских пехотинцев.

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