В России испугались американского авианосца в Черном море

Пересмотр конвенции Монтре невыгоден России, поскольку позволит США получить полный доступ в Черное море, заявил «Свободной прессе» капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.

«Соглашение допускает пересмотр ключевой статьи номер 18 — о тоннаже нечерноморских военных кораблей и сроках их пребывания в Черном море. Если запустить процесс пересмотра этой статьи, а он требует согласия трех четвертей участников, США легко навяжут свои условия, так как почти все страны Черного моря их вассалы или союзники. И мы получим полный доступ ВМС США в этот регион. И это ударит по безопасности РФ», — сказал эксперт.

По его мнению, «пересмотр в пользу США и Запада поддержат все страны черноморского региона за исключением РФ, Абхазии (но она не участник соглашения) и, возможно, Турции».

С инициативой по пересмотру конвенции Монтре в марте выступил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Предложение депутата вызвано участившимися заходами кораблей НАТО в черноморский бассейн.

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В июне 2018 года сообщалось, что России нет необходимости строить новые дизель-электрические подлодки для Черноморского флота ВМФ, поскольку потепление ее отношений с Анкарой может привести к пересмотру конвенции Монтре.

Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы играют важную логистическую роль в материально-техническом снабжении операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Правила морского судоходства через эти проливы регулируются международным правом — конвенцией Монтре, которая закрепила суверенитет Турции над проливами, гарантировав особые права черноморских государств в части их использования.

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