В России применили галлюцинационное оружие

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Бойцы инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулинов ходе учений продемонстрировали обеспечение прохождения мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район. Соответствующее видео на YouTube выложило Минобороны.

В комментарии к ролику военное ведомство отметило, что на подходе к позиции противника с помощью установок УР-77 и инженерных машин ИМР-3М были уничтожены минно-взрывные заграждения, после чего бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тайфун-К» штурмовали укрепления условного врага.

В учении были задействованы более 500 саперов-штурмовиков и свыше 30 единиц спецтехники и боемашин.

Как замечает «Российская газета», группу инженерного спецназа, ворвавшуюся в здание, где находился условный противник, прикрывал боец, который, идя первым, нес бронещит с яркими и часто мигавшими фонарями. «Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — пишет издание.

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В марте «Фонтанка» сообщала, что российская система визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности и, скорее всего, неэффективна, поскольку для защиты от нее достаточно закрыть один глаз.

В феврале The Popular Mechanics напомнила, что визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны.

Ранее в том же месяце сообщалось, что корабли ВМФ России начали оснащаться станциями 5П-42 «Филин».

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