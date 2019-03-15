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Галлюцинационная система России оказалась неэффективной

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Российская системам визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности и, скорее всего, неэффективна, пишет «Фонтанка».

Издание побеседовало с петербургским предпринимателем Юрием Зенкевичем, предприятие которого «Юпитер-З», как утверждает «Фонтанка», изначально разрабатывало 5П-42 «Филин». «Они ("Росэлектроника"прим. «Ленты.ру») выдают за ноу-хау изделие, давно созданное, в том числе за счет моих средств, и снимают сливки. У нас были масштабные планы. Гражданскую модификацию "Филина", например, мы планировали разрабатывать году в 2012-м», — заявил Зенкевич.

По мнению высокопоставленного сотрудника Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург), с которым также побеседовало издание, система 5П-42 «Филин», скорее всего, неэффективна. «Модуляция разночастотных сигналов, возможно, рассчитана на запуск процесса генерализации. Мозг, грубо говоря, начинает безостановочно "гонять" информацию по полушариям, что может вызвать эпилептический припадок. Но для защиты от такого воздействия достаточно закрыть один глаз», — сказал эксперт.

В феврале журнал The Popular Mechanics напомнил, что визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны.

Ранее в том же месяце сообщалось, что корабли ВМФ России начали оснащаться станциями 5П-42 «Филин».

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