Ленобласть переведет котельные в отдаленных районах на СПГ

Ленинградская область рассматривает возможность перевода котельных в отдаленных районах на сжиженный природный газ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе региона.

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для осуществления этого проекта региону будет необходимо построить подземное хранилище газа, который будет подаваться на котельные и в дома ленинградцев. «На первом этапе может идти речь о 40 пилотных поселках, где такая технология может быть использована. Кроме того, понадобится компания-оператор, которая будет обеспечивать реализацию такого проекта», — подчеркнул Александр Дрозденко.

15 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. В целом к 2021 году планируется построить пять источников газоснабжения (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье), 591 километр межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (Тихвин, Первомайское СП, Светогорск, Ивангород, Низино). Кроме того будет реконструирована одна газораспределительная станция (Ильичево). Также «Газпром» рассмотрит возможность реконструкции еще одного источника газоснабжения (ГРС Сясьстрой).

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