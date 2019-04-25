СМИ узнали о претензиях Следственного комитета к транспортной компании О2

Логистический оператор Татарстана — компания О2 — оказался под подозрением в применении «серых» финансовых схем. Накануне в офисе компании прошли обыски и выемка финансовых документов. Об этом пишет газета «Версия».

Издание отмечает, что, согласно версии следствия, в О2 применяли схемы, позволяющие снижать размер налоговых отчислений. В частности, заключение договоров на неоказанные услуги и незаконное возмещение НДС.

При этом О2 уже оказывалась в поле зрения Следственного комитета в связи с расследованием в отношении транспортной компании «Олимп». Последняя в 2018 году не смогла аргументировать свои действия налоговикам и, как следствие, погасила 58 миллионов рублей налоговых претензий по искусственному занижению выручки. Схемы с незаконными возмещением НДС вскрылись уже после этого расследования, что привело к продолжению разбирательств и новым обыскам в 2019 году, пишет «Версия».

Издание также отмечает, что ранее в Татарстане, помимо «Олимпа» и О2, под подозрение попадала компания «Интек и Ко» в Набережных Челнах и перевозчик «ЛидерТранс». Потенциальный ущерб государству от их действий оценивался в 1 миллиард рублей.

Дальнейшее следствие по делу О2, по мнению «Версии», может выявить схожие нарушения и у других транспортных компаний региона. В частности, издание перечисляет компании ДЕЛКО, Альянс ТК, Феникс ТФК, Р Транс, ТрансРеалГаз, Автоком НЧ, Автолидер, Камтранс, ТМК Групп.

Причем в зоне риска могут оказаться не только «любители схем», но и их клиенты, утверждает «Версия». Например, если транспортная компания — оптимизатор по НДС, то у грузоотправителя автоматически могут возникнуть претензии с доначислениями. Эти суммы могут доходить до сотен миллионов рублей. Бывали случаи, когда владельцы арендованных компанией складских площадей закрывали свои склады и не отдавали грузы получателям или владельцам до погашения долга за аренду. А выдачу грузов делали платной — даже тех из них, которые еще не отправлены.

Некоторые компании продолжали принимать грузы и оплату за доставку тогда, когда у них уже начались проблемы. Часть отправителей лишилась своих грузов возможно потому, что имущество на складах было присвоено кредиторами. Есть и компании, которые сорвали контракты с партнерами и понесли расходы на выплату неустойки. Избегать сделок с заведомо «токсичными» компаниями — это скорее разумная предосторожность, нежели упущенная выгода, делает вывод «Версия».