Митингующие в Елабуге потребовали расследования земельных махинаций

В Елабуге прошел митинг против коррупции, его участники потребовали обнародования результатов проверки, которую провела в городе республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции, чтобы добиться «расследования мошеннических схем», сообщает региональный ресурс «Idel.Реалии».

«Мы призываем пресечь деятельность организованного преступного сообщества, незаконно захватывающего муниципальные и государственные земли, возбудить уголовные дела в отношении чиновников, способствовавших хищению муниципального и государственного имущества, а также в отношении аффилированных с ними лиц, осуществить отчуждение неправомерно присвоенных участков и возврат имущества», — говорится в резолюции митинга, адресованной президенту Татарстана Рустаму Минниханову, генпрокурору Юрию Чайке, депутатам Госсовета Татарстана и Госдумы РФ.

По словам активистов, мероприятие удалось организовать лишь с пятой попытки — исполком Елабуги отказывал в проведении протеста четыре раза под разными предлогами. Однако, главная площадь города так и не была предоставлена митингующим — на ней мэрия внезапно организовала праздник весны, на который пришли не больше ста человек, да и те бюджетники. Как пишет татарстанское издание Idel Реалии, люди признавались, что на работе им грозили репрессивными мерами в случае, если они пойдут на митинг, который прошел на старом городском майдане.

Проверка Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, о которой шла речь на митинге, состоялась в Елабуге в июле 2018 года. Как сообщало издание «БИЗНЕС Online», эксперты выявили, что значительная часть елабужских земель оказалась в руках местного депутата Фаниса Низаметдинова. В начале двухтысячных он трудился в исполкоме Набережных Челнов вместе с нынешним мэром Елабуги Геннадием Емельяновым. Как только Емельянов в 2010 году занял в Елабуге пост мэра, Низаметдинов тоже появился в городе, избрался местным депутатом и стал активно получать в аренду и собственность муниципальные и паевые земли в Елабужском районе. Сейчас в руках этого человека и его семьи сосредоточено 663 гектара, что сопоставимо с одной седьмой территории Елабуги. В городе действует организованное преступное сообщество, уверены активисты.

В феврале возмущенные елабужане написали жалобы депутатам Госдумы с просьбой привлечь к их проблеме внимание федеральных правоохранительных органов. Депутаты, в свою очередь, отправили запросы в СК России, Генпрокуратуру и ФСБ РФ. Вскоре после этого Елабужский межрайонный следственный отдел в Татарстане возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебному подлогу в отношении должностных лиц елабужской администрации при действиях с выделением земельных участков. Елабужане опасаются, что расследование будет формальным, и наказание минует главных виновных, поэтому требуют открытого расследования с привлечением к уголовной ответственности всех фигурантов дела, включая высокопоставленных представителей местной власти.