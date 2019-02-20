Жители Елабуги пожаловались на мэра города депутатам Госдумы

Жители Елабуги обратились с к депутатам Госдумы Алексею Ситникову, Валентине Терешковой и Владимиру Крупенникову с жалобой на мэра города Елабуги Геннадия Емельянова, который, по их словам, использует коррупционные схемы в операциях с земельным фондом. Авторы обращения просят принять соответствующие меры и пресечь мошенничество. Часть депутатских запросов о ситуации в Елабуге уже направлена в СК РФ, генпрокуратуру и ФСБ России.

Ранее электронная газета Бизнес Online (г. Казань) сообщала, что значительная часть городской территории оказалась под контролем аффилированных с Емельяновым лиц. Так, крупнейшим землевладельцем Елабуги стал бывший вице-мэр соседних Набережных Челнов и хороший знакомый Емельянова – Фанис Низаметдинов, депутат горсовета и предприниматель. По данным издания, к лету прошлого года за ним и его дочерью Дианой Шлеменковой числились 663 гектара земли. По приблизительным подсчетам это составляет одну седьмую от общей площади города.

Отмечалось также, что аккумулировать земельные активы Низаметдинов начал с 2010 года, когда мэром Елабуги и главой Елабужского района стал Геннадий Емельянов, бывший в прошлом начальником Низаметдинова в исполкоме Набережных Челнов.

В частности, с 2010 года районная Палата имущественных и земельных отношений передала в аренду семье Низаметдинова порядка 600 гектаров, и большая часть из них являлась землями сельхозназначения. Когда в 2017 году был утвержден новый генеральный план Елабуги, полученные в аренду Низаметдиновым земли оказались включены в границы города, в результате чего их стоимость выросла в цене с 500 рублей до 125 тысяч за сотку. При этом, по словам авторов обращения к депутатам, передача массивов бизнесменам проходила с серьезными нарушениями федеральных законов.

В конце января во время проведения общественных слушаний о проекте планировки участков под ИСЖ ситуация вокруг земельных наделов елабужского предпринимателя резко обострилась. В ходе встречи с местными властями горожане попытались получить ответ на вопрос о том, кому в действительности принадлежит земля, на которой планируется построить коттеджный поселок «Гринландия». Замглавы района Зульфия Сунгатуллина сообщила, что эти участки лишь частично принадлежат государству, однако она отказалась назвать частных собственников.

Как утверждают СМИ, собственниками этих участков являются близкие к мэру Емельянову предприниматели Низаметдинов и Любимов, а также их родные. Кроме того, Низаметдинов называется владельцем еще одного коттеджного поселка – «Лесная поляна», участки в котором стоят теперь порядка миллиона рублей, хотя доставались предпринимателям по 86,3 рубля за сотку.

В своем обращении жители ссылаются на результаты проверки комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, которая была проведена в июле 2018 года. Авторы запроса недоумевают, почему до сих пор не возбуждены уголовные дела несмотря на гигантский ущерб, причиненный бюджету.

Также свою обеспокоенность земельным скандалом в Елабуге высказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. На заседании совета Елабужского района он отметил, что прошлые проверки выявили допущенные местными властями нарушения земельного законодательства и потребовал принять соответствующие меры.

