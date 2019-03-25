В Елабуге трижды запретили митинг против мэра

Инициативной группе жителей татарстанского города Елабуга не удалось в третий раз подряд согласовать с городскими властями митинг, с помощью которого она хочет добиться «открытого расследования мошеннических схем в Елабужском муниципальном районе» и отчуждения земельного фонда. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Ленты.ру».

Два раза чиновники отказали активистам, сославшись на неточности в оформлении заявки, а на третий — объявили о неких работах с участием спецтехники в месте планируемой акции в воскресенье 31 марта. Елабужане не сомневаются, что представители власти нарочно выискивают поводы для запрета. Примечательно, что один из ответов подписан самим мэром Геннадием Емельяновым, фактически запретившим митинг против самого себя. Инициативная группа усматривает в этих действиях нарушения федерального закона N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Как писала «Лента.ру», жители Елабуги в феврале этого года обратились к депутатам Госдумы Алексею Ситникову, Валентине Терешковой и Владимиру Крупенникову с жалобой на мэра города Геннадия Емельянова, который, по их словам, использует коррупционные схемы в операциях с земельным фондом. Авторы обращения просили принять соответствующие меры и пресечь мошенничество. Часть депутатских запросов о ситуации в Елабуге также была направлена в СК РФ, генпрокуратуру, ФСБ России, а в также в Совет при президенте России по противодействию коррупции. После обращения депутатов Генпрокуратура поручила республиканской прокуратуре провести проверку.

По сообщению Первого антикоррупционного СМИ, анализ документации, собранной общественниками показал, что в результате незаконной деятельности мэра и связанных с ним предпринимателей, бюджет мог лишиться миллиардов рублей. По мнению инициативной группы, с молотка в Елабуге и Елабужском районе ушли самые привлекательные территории, в том числе — непосредственно прилегающие к национальному парку «Нижняя Кама».

Примерно с 2013 года возле заповедных сосновых массивов начали строить уютные коттеджи. При этом цены на дома в элитных поселках, построенных на некогда муниципальных землях, растут, по словам горожан, с неимоверной скоростью. Активисты выяснили, что практически все высоколиквидные территории — с хорошими видами и транспортной доступностью — были проданы как земли сельхозназначения, застройка которых запрещена. То есть администрация изменила категорию на «ИЖС», то есть под индивидуальное жилищное строительство, только после того как земли были выведены из категории сельхозназначения. Инициативная группа утверждает, что деньги на благоустройство теперь уже частных участков мэр Емельянов готов вкладывать за счет государственных программ.