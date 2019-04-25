Россия «догнала» США и Германию по торпедам

Российский комплекс «Пакет-Э/НК» одновременно выполняет противолодочные и противоторпедные задачи, сообщил «Известиям» главный конструктор государственного научно-производственного предприятия «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Константин Дробот.

«Главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия», — сказал разработчик.

По мнению конструктора, «комплекс стал по сути универсальным оружием: обнаружили торпеду, уничтожили, приступили к поиску лодки, обнаружили, уничтожили».

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Дробот напомнил, что «Пакет-Э/НК» включает в себя специализированную гидроакустическую станцию целеуказания для обнаружения атакующих корабль торпед, пусковые установки и средства поражения (малогабаритную торпеду и антиторпеду) с визуально идентичными пусковыми контейнерами.

«Наше изделие имеет калибр 324 миллиметров и длину всего 3 метра. Соответственно, и боекомплект на борту корабля может быть существенно больше», — отметил разработчик.

По словам конструктора, исторически сложилось так, что Россия находилась в роли «догоняющих». «Однако теперь создан образец, который не только сравнялся с лучшими зарубежными аналогами, но и по некоторым характеристикам даже превосходит их», — добавил он. По мнению Дробота, аналогичными разработками занимаются в США, Германии, Франции и Италии.

23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) была спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет носителем ядерного подводного беспилотника «Посейдон».

Ранее в том же месяце военный эксперт Максим Климов заявил, что ВМФ России в ледовых условиях Арктики не произвел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего времени не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1».

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