Стало известно о планах ИГ отвоевать Пальмиру

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), предположительно, планирует вернуть себе контроль над древним городом Пальмира в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает ливанское издание Al Masdar News со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии (САА).

По его словам, военные раскрыли планы боевиков по возвращению себе территорий в центральной Сирии, среди которых значится и Пальмира. Собеседник издания пояснил, что в ИГ знают, что контроль над этим городом выгоден для них, поскольку из-за наличия там исторических объектов действия сирийской и российской авиации в данном районе ограничены.

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ИГ ранее дважды захватывало Пальмиру и ее окрестности, напоминает Al Masdar News.

Издание в апреле сообщало, что САА в текущем месяце потеряла возле Пальмиры два конвоя, которые должны были прибыть в Дейр эз-Зор. Никаких следов колонн и пропавших военных не было найдено, предполагается, что они попали в засады боевиков. Помимо этого появлялась информация о гибели с начала месяца 35 сирийских военных от рук террористов ИГ.

Боевики ИГ впервые взяли контроль над Пальмирой в 2015 году. В марте 2016-го город был освобожден силами сирийской армии и российского спецназа, однако в конце того же года его вновь захватили террористы. Повторно Пальмира была освобождена к марту 2017-го.

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