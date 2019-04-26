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В шахте под Луганском пропали 15 горняков

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В результате аварии на угольной шахте в самопровозглашенной ЛНР 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом «Луганскинформцентру» сообщил глава МЧС республики Евгений Кацавалов.

По его словам, доподлинно известно о гибели двоих горняков. На место аварии выехал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на единственной мини-шахте в Лутугинском районе ЛНР, принадлежащей компании «Схидкарбон». На место аварии по просьбе властей республики для оказания помощи направились бойцы МЧС России, включая отряд горноспасателей.

Шахта возобновила добычу в январе 2018 года после почти четырехлетнего простоя. Основным потребителем угля является Алчевский металлургический комбинат.

В июле 2018 года обколо 90 горняков оказались заблокированы в шахте из-за аварийного обесточивания шахты в подконтрольном Украине населенном пункте Тошковка Луганской области. Причиной инцидента оказалась гроза.

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Предыстория: Российские спасатели выехали в ЛНР на аварию в угольной шахте
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