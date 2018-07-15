Сотня горняков под Луганском оказалась заблокирована в обесточенной шахте

Около 90 горняков остались под землей из-за аварийного обесточивания шахты в подконтрольном Украине населенном пункте Тошковка Луганской области. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение».

Отмечается, что предприятие мобилизует все силы для спасения людей — собраны бригады для восстановления электроснабжения на шахту.

По данным компании, авария случилась из-за грозы. Без электричества также остались две тысячи жителей Северодонецка.

Пресс-служба предприятия добавила, что нестабильность энергосистемы Луганщины возникла из-за отсутствия нормального техобслуживания на протяжении последних полутора лет. С начала лета в регионе зафиксировали более 200 перебоев с электроэнергией, без света оставались несколько тысяч человек.

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