Российские спасатели выехали в ЛНР на аварию в угольной шахте

Спасатели МЧС России отправились в ЛНР, где произошла авария на угольной шахте. Как сообщает ТАСС, выезд осуществляется по просьбе властей самопровозглашенной республики.

Уточняется, что инцидент произошел на единственной мини-шахте в Лутугинском районе ЛНР, принадлежащей компании «Схидкарбон». Обстоятельства происшествия пока не известны, сообщается лишь, что глава республики Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль.

Шахта возобновила добычу угля в январе 2018 года после почти четырехлетнего простоя, потребителем угля является Алчевский металлургический комбинат, также топливо отправляется на металлургические предприятия Донецкой народной республики.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. При этом он пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти». Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва де-факто признала жителей части Донбасса гражданами России.

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