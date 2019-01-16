В Донбассе собрались устроить наводнение

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили на шлюзе Мироновского водохранилища в Донбассе взрывные устройства. Об этом сообщается в отчете миссии.

По данным миссии, взрывчатка прикреплена к воротам шлюза на северной стороне, вблизи КПП украинских вооруженных сил возле поселка Роты. Об этом миссии рассказал неназванный военнослужащий. Сторона конфликта, ответственная за минирование, не называется.

«Луганский информационный центр» счел это провокацией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Луганской народной милиции Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов, однако не раскрыл, как получил эту информацию.

Отмечается, что «взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск, что повлечет большое число жертв среди мирного населения».

Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях Украины, вызванное сменой власти в Киеве, продолжается с апреля 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва, в свою очередь, указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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