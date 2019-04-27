Из шахты под Луганском достали тела погибших горняков

Тела всех горняков, погибших в угольной шахте «Схидкарбон», достали из-под завалов. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Twitter.

«Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность», — написал он и добавил, что 29 апреля объявлен в ЛНР днем траура.

Авария на шахте произошла в четверг, 25 апреля. Причиной ЧП, по словам Пасечника, стал взрыв метана. В пятницу, 26 апреля, на место аварии прибыли спасатели МЧС России.

Шахта возобновила добычу угля в январе 2018 года после почти четырехлетнего простоя, потребителем угля является Алчевский металлургический комбинат, также топливо отправляется на металлургические предприятия Донецкой народной республики.

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