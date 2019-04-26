Российские военные отказались беспокоиться из-за авианосцев США и провели учения

Россия провела крупномасштабные учения в Средиземном море у берегов Сирии одновременно с маневрами американских авианосцев в регионе. Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным источника в Тартусе, где находится база ВМФ России в Сирии, российские военные потренировались вместе с сирийцами. Они также отметили, что присутствие авианосцев в Средиземноморье их не беспокоит.

Ранее стало известно, что ударные группы во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) и «Джон К. Стеннис» (USS John C. Stennis) одновременно находятся в Средиземном море из-за совпадения графиков перебазирования.

24 апреля посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы в Средиземном море — это сигнал, который предупреждает Москву о необходимости прислушаться к международному сообществу.

В МИД России в ответ указали, что глава дипмиссии исчерпал свой дипломатический потенциал, а разговаривать с Россией подобным тоном бесполезно.

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