Девушка показала губы после аллергии и прославилась

Губы 18-летней Амайи Эванс (Amiyah Evans) из США настолько сильно увеличились в размерах из-за аллергии, что девушка с трудом могла говорить. Своей историей она поделилась в Twitter.

Нижняя губа американки начала опухать утром в субботу, 20 апреля, но тогда девушка не придала этому особого значения. «Сначала я думала, что меня укусило какое-то насекомое», — призналась Эванс. Однако с каждым часом ситуация становилась все хуже, и Эванс решила обратиться к врачу.

Доктора выписали девушке противоаллергенные препараты и отправили ее домой, но лекарства не помогали, а губа опухала все больше и больше. К семи часам вечера она увеличилась в размерах до такой степени, что окружающие не могли разобрать слов, которые произносила Эванс.

Девушка снова отправилась в больницу, где на этот раз ее оставили на несколько дней. Спустя некоторое время отек спал, и теперь Эванс выглядит, как прежде. Она говорит, что шутки, которые пользователи Twitter писали в комментариях к ее посту, помогли ей легче перенести произошедшее. Ее пост набрал больше 170 тысяч лайков, им поделилось свыше 54 тысяч пользователей.

Эванс до сих пор не знает, что именно вызвало аллергию, потому что до того, как ее губы начали опухать, она ела только мясной фарш. После случившегося девушка сделала вывод, что новую еду и продукты следует пробовать с большой осторожностью.

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