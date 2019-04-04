Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи

Жительница Великобритании рассказала о побочном эффекте от использования гормональных кремов. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Лаура Барнетт (Laura Barnett) из Лондона обратилась в клинику в 2010 году с жалобами на сухость кожи вокруг глаз. Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.

Спустя полтора года британка прекратила использование лекарств, поскольку «они перестали помогать». Резкий отказ от сильных препаратов вызвал побочную реакцию организма — синдром отмены гормональных мазей. Тело Барнетт покраснело, начало шелушиться и зудеть.

Болезнь испортила отношения британки с возлюбленным и сыном. «Моему бойфренду пришлось спать отдельно. Я по ночам не прекращала чесаться, а у него очень чуткий сон, — вспоминает женщина. — К тому же, моя кожа ужасно шелушилась и кровоточила. Я каждое утро пылесосила кровать. Из-за стресса, недосыпа и усталости я приходила на работу как зомби».

В январе 2018 году Барнетт пошла на прием к дерматологу. Анализ крови показал, что пациентка страдала от аллергии на пылевых клещей, а экземы у нее никогда не было. Женщина проходит необходимое лечение от синдрома отмены гормональных мазей и аллергии, ее кожа восстанавливается.

В конце марта сообщалось о жительнице Японии, которая съела лепешку и попала в больницу с приступом анафилактического шока. Эксперты взяли часть муки на экспертизу и обнаружили в порошковой смеси до 4,5 тысячи пылевых клещей на грамм продукта. Оказалось, что именно домашние паразиты стали причиной сильной аллергической реакции японки.

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