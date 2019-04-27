Жертвами перестрелки с боевиками на Шри-Ланке стали 15 человек

Тела 15 человек, в том числе шестерых детей, обнаружили на востоке Шри-Ланки — на месте, где накануне завязалась перестрелка между полицейскими и боевиками. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии.

Ранее считалось, что во время антитеррористической операции погибли четверо экстремистов и один мирный житель.

26 апреля силовики пыталась захватить склад боевиков в городе Калмунай (район Сентхамаруду). Несколько человек взорвали себя во время перестрелки.

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В ходе операции сотрудники службы безопасности конфисковали одежду и флаги с символикой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), взрывчатку, 100 тысяч металлических деталей, беспилотники и по меньшей мере один жилет смертника во время рейда в той же местности.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погиб 321 человек, более 520 ранены, однако позднее стало известно, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

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