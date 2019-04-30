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Бразильские власти взялись за имущество Неймара

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Неймар

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар преследуется властями Бразилии за неуплату налогов. Об этом сообщает BeSoccer.

Налоговая уже заблокировала часть имущества 27-летнего футболиста, в том числе его частные самолет и вертолет. Отмечается, что пока о конфискации речи не идет: нападающий сохраняет право пользоваться частным транспортом, однако не может его продать. Имущество игрока, заблокированное властями, является гарантией в том случае, если Неймар будет не в состоянии принять санкции.

28 апреля у футболиста произошел конфликт с одним из болельщиков ПСЖ. После проигранного финала Кубка Франции против «Ренна» он проходил мимо трибун и ударил мужчину, который оскорблял и снимал на камеру футболистов парижского клуба.

Неймар входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его суммарный доход за год по оценке France Football достиг отметки в 91,5 миллиона евро. Он известен выступлениями за «Барселону» и бразильский «Сантос».

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