Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

@vaillant92100 / Twitter

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» толкнул одного из болельщиков после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Claude vaillant.

27-летний нападающий, ставший автором одного из голов ПСЖ, проходил мимо фанатов вместе с другими игроками команды. Неймар остановился возле болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Сначала Неймар закрыл рукой камеру, толкнул мужчину, а после и вовсе применил силу — ударил последнего в подбородок. Развития конфликт не получил. Неймар отправился в раздевалку.

Основное время матча против «Ренна» завершилось вничью. В дополнительное время команды друг другу голов не забили. А в серии послематчевых пенальти ПСЖ уступил (5:6).

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