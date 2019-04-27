Неймар рассказал о своей мечте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что мечтает стать лучшим футболистом мира. Слова спортсмена приводит El Mundo.

Неймар сказал, что его желание не является навязчивой идеей. Также он отметил, что в данный момент лучшим игроком на планете является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. «Он играет иначе», — отметил Неймар.

Также бразилец вспомнил, почему покинул «Барселону». Он желал новых вызовов и побед, поэтому решил покинуть «зону комфорта». При этом Неймар признал, что по-прежнему следит за каталонским клубом и остается на связи с бывшими партнерами.

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции. За «Барселону» Неймар играл с 2013-го по 2017-й, дважды выиграл национальное первенство и один раз — Лигу чемпионов.

Месси в марте включил бразильца в пятерку лучших футболистов мира. Себя и Криштиану Роналду он отметил отдельно.

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