ПСЖ попробует удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Французский «Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе: клуб готов увеличить зарплату игроку до 40 миллионов евро в год. Об этом сообщает испанский El Mundo.

Руководство парижан предложит 20-летнему нападающего новый контракт. В случае его подписания Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, опередив, в частности, бразильца Неймара с окладом порядка 26 миллионов евро в год.

Материалы по теме «Он будет новым Пеле» «Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола

25 марта стало известно, что в приобретении футболиста заинтересован мадридский «Реал». Испанский гранд готов потратить на игрока сборной Франции 280 миллионов евро. Если сделка состоится, трансфер станет самым крупным в истории футбола. На данный момент таковым является переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Француз является воспитанником «Монако» и в 17-летнем возрасте стал самым молодым дебютантом клуба в истории. Форвард был признан лучшим молодым футболистом на чемпионате мира в России. В составе сборной Франции он одержал победу в турнире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!