Пеле нашел нового Пеле

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле заявил, что француз Килиан Мбаппе может стать новым Пеле. Такое мнение бывший нападающий выразил в интервью France Football.

Пеле вспомнил, что свой первый Кубок мира выиграл в 17-летнем возрасте, Мбаппе же стал чемпионом в 19. «Он почти сравнялся со мной. Думаю, он может стать новым Пеле», — сказал бразилец, отметив, что говорит это не в шутку.

Мбаппе в составе сборной Франции выиграл мундиаль-2018 и стал лучшим игроком турнира. В финале с Хорватией он забил мяч, став вторым списке самых молодых авторов голов в решающих матчах чемпионата. Первое место удержал Пеле, в 1958-м забивший в финале в возрасте 17 лет.

После матча Франция — Хорватия бразилец написал: «Если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, то мне, возможно, придется сдуть пыль со своих бутс».

Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен». France Football в декабре признал его лучшим молодым футболистом мира.

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