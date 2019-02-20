Неймар рассказал о двух днях в слезах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, как переживал из-за травмы пятой плюсневой кости правой ноги, полученной в январе. Слова футболиста приводит Globo Esporte.

Бразилец, который год назад получил такое же повреждение, сказал, что сейчас он расстроился гораздо сильнее. «В первый раз я сам себе сказал, что нужно вернуться как можно быстрее и что нет повода быть грустным. В этот раз я проплакал дома два дня», — поделился Неймар.

Футболист получил повреждение 23 января в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0). Ему грозила операция и пропуск концовки сезона, однако ему удалось этого избежать. Неймар пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» (2:0), не сможет он сыграть и в ответной встрече.

В текущем сезоне нападающий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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