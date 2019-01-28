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Неймару предрекли остаток сезона без футбола

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Неймар

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму, которая не позволит ему выйти на поле как минимум до конца марта. Об этом сообщает L'Equipe.

Футболисту диагностировали рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Врачи парижского клуба и сборной Бразилии не могут прийти к общему мнению о том, нужна ли Неймару операция. Издание пишет, что, если форвард ляжет под нож, то он пропустит остаток сезона-2018/2019.

Неймар получил травму 23 января в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0). Бразилец пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне нападающий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

В прошлом году Неймар получил аналогичную травму в феврале, из-за чего вылетел на три месяца и восстановился только к старту чемпионата мира.

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