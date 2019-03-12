Игрок «Барселоны» съездил на вечеринку Неймара и пожалел

Полузащитник «Барселоны» Артур рассказал о том, что сожалеет, что побывал на вечеринке в честь дня рождения партнера по сборной Бразилии Неймара. Слова футболиста приводит Goal.com.

Мероприятие состоялось в Париже 5 февраля, за два дня до того, как «Барселона» встретилась с «Реалом» в матче Кубка Испании. Артур принял приглашение Неймара и прилетел на вечеринку, за что позднее извинялся перед партнерами и тренером Эрнесто Вальверде.

«Я допустил ошибку, отправившись в Париж. Но я достаточно взрослый, чтобы взять на себя за это ответственность», — сказал Артур, отметив, что товарищи по команде его поддержали.

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2018 года, за его трансфер испанцы заплатили «Гремио» 31 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах. Он записал на свой счет две голевые передачи.

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