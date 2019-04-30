Кремль заявил об очевидности победы Зеленского

Кремль уважает мнение украинцев, выраженное на минувших президентских выборах, и считает победу Владимира Зеленского очевидной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона с самого начала говорила, что уважает выбор народа Украины. Песков также отметил, что результаты голосования на выборах украинского президента говорят сами за себя.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентской гонки Владимира Зеленского. По словам Пескова, в настоящий момент существует много белых пятен в плане понимания подходов Зеленского в основополагающих вопросах двусторонних отношений.

Во втором туре президентских выборов на Украине, который состоялся 21 апреля, Зеленский набрал более 73 процентов голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — около 24 процентов.

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