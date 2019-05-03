На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Banwa Private Island занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов (64 тысячи рублей), на пятиместном вертолете — 11,6 тысячи долларов (755 тысяч рублей).

Banwa Private Island состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки (6,5 миллиона рублей). В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

Гости могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой. На острове встречаются табонские большеноги и морские черепахи, о которых гостям может рассказать работающий в Banwa Private Island специалист.

В 2018 году сообщалось, что онлайн-сервис путешествий OZON.travel назвал стоимость самого дорогого перелета, совершенного туристами из России летом прошлого года. Семья из четырех человек заплатила за билеты из Ниццы на Мальдивы с пересадкой в Дубае 1 022 368 рублей.

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