Описано состояние Касильяса после сердечного приступа

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, описала состояние супруга после перенесенного сердечного приступа. Слова женщины передает AS.

По словам Карбонеро, Касильяс спокоен и чувствует себя хорошо. «Мы должны остаться на несколько дней в госпитале, однако, может быть, к понедельнику (6 мая) его выпустят из больницы, и тогда мы поедем домой», — рассказала жена футболиста.

Касильяс находится в больнице города Порту (Португалия). В пятницу, 3 мая, он прошел медицинские тесты, результаты которых были признаны удовлетворительными.

Вратарь пережил сердечный приступ 1 мая. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана операция. Футболист выбыл из строя до конца сезона. По мнению врача-кардиолога Хуана Антонио Корбалана, Касильяс не сможет вернуться в футбол. Доктор отметил, что испанец сможет вести нормальную жизнь, однако выступать на высоком уровне у него не получится.

Икер Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал», в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе сборной выигрывал чемпионат мира и дважды европейское первенство.

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