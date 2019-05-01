Бывший вратарь «Реала» Касильяс пережил сердечный приступ

Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщает The Mirror.

37-летнему вратарю стало плохо во время тренировки португальского клуба. Касильяса доставили в госпиталь, где он был прооперирован. Его состояние стабилизировалось. Отмечается, что футболист выбыл из строя до конца сезона.

В нынешнем сезоне Касильяс принял участие в 45 матчах «Порту». В марте голкипер продлил контракт с клубом до 2020 года.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал». Голкипер провел за сливочных 510 матчей. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании и трижды обладателем кубка Лиги чемпионов.

Выступая за сборную Испании, Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира.

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