Врачи обрекли Касильяса на жизнь без футбола

Голкиперу португальского «Порту» Икеру Касильясу придется завязать с карьерой футболиста, считает врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан. Об этом сообщает португальский портал AS.

По словам врача, играть в футбол с коронарным стентом невозможно. «Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне», — утверждает кардиолог.

Сам футболист ранее написал в Twitter, что его состояние стабилизировалось, и он чувствует себя нормально. Он поблагодарил болельщиков за их поддержку.

Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом 1 мая. Ему стало плохо во время тренировки. Вратаря доставили в госпиталь, где он был прооперирован. Отмечается, что до конца сезона голкипер на поле не выйдет.

Икер Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал», в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В 2010 году на ЧМ по футболу в ЮАР получил «Золотую перчатку», став лучшим вратарем турнира.

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